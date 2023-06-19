Понедельник, 19 июня, 2023
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Лето — в круизе с приятной скидкой!

Татьяна Проводина

Круизная навигация идет полным ходом, а тем временем свободных мест на июнь практически не осталось! Путешественники активно бронируют летние круизы по рекам России, и даже осенние.

Чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии продуктов, мы решили поделиться своими рекомендациями о тех летних круизах, которые отлично подойдут каждому:

Круизы выходного дня

Отличный способ полноценно отдохнуть в выходные в формате «Все включено» и не брать при этом дополнительный отпуск. Например, из Москвы можно отправиться в Углич, Мышкин, Тверь, из Санкт-Петербурга — вдохновиться красотой Валаама с борта теплохода. Такой вариант особенно хорош для тех, кто еще ни разу не был в круизе и хочет познакомиться с этим видом отдыха.

Круизы по городам Золотого кольца

Универсальное предложение для любого! Много вариаций маршрутов, количества дней в круизе, теплоходов разного класса, что позволяет подобрать оптимальный тур для каждого.

Круизы между двух столиц: из Москвы в Санкт-Петербург или наоборот — один из главных топов!

Помимо полноценного отдыха на борту за 7-8 дней путешествия можно познакомиться с удивительными красотами маршрута и увлекательными экскурсиями в местах стоянок.

Круизы из Санкт-Петербурга с маршрутами по Карелии

Отличный вариант отпуска вдали от городской суеты и рутины.

7-дневные экспедиционные круизы по озеру Байкал

Доступен удобный формат «Все включено»

Продолжительные маршруты до 22 дней для настоящих путешественников по Волге и Каме – в Казань, Пермь, или на юг – в Ростов-на-Дону.

⚡ЛЕТНИЙ БОНУС⚡:

Во ВСЕХ офисах Туристического агентства МК-ТРЕВЕЛ, в период с 16.06 по 30.06 скидка 3% на любые теплоходные туры по ПРОМОКОДУ «7 ИНФО».

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