Лето с 40-градусными температурами прогнозирует для Рязани эксперт.

В ближайшее десятилетие летней температурой в областном центре может стать +40 градусов. Об этом рассказал URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Специалист дал прогноз для Средней полосы России – Москвы, Подмосковья, Тулы, Рязани и Ярославля. Вероятность таких экстремальных температур Александр Шувалов оценил в 80% и объяснил такие изменения глобальным изменением климата.

За последние 30 лет, по словам эксперта, температура июля в Москве увеличилась практически на полтора градуса. И нет оснований считать, что темпы повышения температуры станут меньше, поскольку выбросы в атмосферу не снижаются, – отметил Александр Шувалов.

Метеоролог не исключил повторения засухи 2010 года на европейской территории России.

Александр Шувалов: «Это вторая сторона глобального изменения климата: при нём учащаются и становятся более интенсивными, более продолжительными аномалии температуры над определёнными участками земной суши»

Специалист объяснил, что из-за глобального потепления начнут меняться и климатические границы. Границы климатических зон будут переползать на север. Причём речь идёт также о перемещении биологических видов, которые населяют те или иные климатические зоны. В полярных широтах этот процесс идёт в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных, — отметил метеоролог.