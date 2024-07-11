Четверг, 11 июля, 2024

Летное училище в Сасове возглавил Константин Соколов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id181982298

Руководителем Сасовского лётного училища гражданской авиации имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. назначили Константина Соколова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Сообщается, что Константин Соколов — пилот с большим стажем работы. Ранее он руководил авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Евгения Рубцова обсудила с новым руководителем училища актуальные проблемы и пути их решения.

— Со своей стороны будем оказывать всю посильную помощь, — говорит глава. — Ведь Сасовское лётное училище вносит серьёзный вклад в экономику нашего города, формирование его имиджа и является визитной карточкой Сасова!

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