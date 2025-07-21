Летняя Казанская 21 июля. Что можно и что нельзя делать в этот день

21 июля 2025 года — праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани. В этот день православная Церковь вспоминает чудесное явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых образов в России. Считается, что молитва перед этой иконой помогает в учёбе и работе, исцеляет от болезней. На Руси этот день также считался первым днём жатвы и началом сбора черники, пишет aif.ru.

Историческая справка

История иконы началась в XVI веке, вскоре после завоевания Казани царём Иваном Грозным. Тогда в городе появилось православное духовенство, но отношения с местным мусульманским населением были непростыми. В 1579 году в Казани произошёл сильный пожар, вызвавший тревогу у горожан.

В ту ночь девятилетняя Матрона, дочь стрельца Онучина, увидела во сне Богородицу. Та велела ей найти икону на месте пепелища и привести туда родителей. Сон повторялся несколько раз, и, в конце концов, мать с отцом последовали за девочкой. На указанном месте они нашли завернутую в ткань икону.

Вспомнили и старую легенду — икону когда-то спрятали православные проповедники, чтобы уберечь её от уничтожения. Образ был торжественно перенесён крестным ходом архиепископом Иеремией и градоначальником, а установили его в Благовещенском соборе. По дороге случилось первое чудо — икона исцелила двух слепцов. Позже на месте её обретения построили женский монастырь, где первой инокиней стала сама Матрона и её мать.

Казанская икона явилась в трудное время и помогла укреплению православия в Поволжье.

Считается, что Богоматерь защищает Россию на протяжении многих веков, являя чудеса в самые тяжёлые моменты её истории.

21 июля совершается праздничное бдение в честь Казанской иконы Божией Матери.

Народные приметы и наблюдения

Если поспела черника — пора собирать урожай в огороде.



Если день выдался сухим — Ильина неделя (со 2 августа) будет дождливой.



Пчёлы роятся и кусаются — к жаркой погоде.



Что можно делать 21 июля

Завершать накопившиеся дела.



Устраивать уборку в доме, стирать, гладить.



Искупаться в открытом водоеме или сходить в баню.



Прогуляться по лесу, собирать ягоды и грибы.



Заготавливать чернику.



Наводить порядок в саду.



Что нельзя делать 21 июля

Лениться и бездельничать.



Отправляться в поездки или начинать путешествия.



Начинать новые дела.



Что можно есть

Поскольку день не постный, ограничений в пище нет. Особенно приветствуются блюда с черникой — например, свежий пирог.