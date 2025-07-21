Летняя Казанская 21 июля. Что можно и что нельзя делать в этот день

21 июля 2025 года — праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани. В этот день православная Церковь вспоминает чудесное явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых образов в России. Считается, что молитва перед этой иконой помогает в учёбе и работе, исцеляет от болезней. На Руси этот день также считался первым днём жатвы и началом сбора черники, пишет aif.ru.
Историческая справка
История иконы началась в XVI веке, вскоре после завоевания Казани царём Иваном Грозным. Тогда в городе появилось православное духовенство, но отношения с местным мусульманским населением были непростыми. В 1579 году в Казани произошёл сильный пожар, вызвавший тревогу у горожан.
В ту ночь девятилетняя Матрона, дочь стрельца Онучина, увидела во сне Богородицу. Та велела ей найти икону на месте пепелища и привести туда родителей. Сон повторялся несколько раз, и, в конце концов, мать с отцом последовали за девочкой. На указанном месте они нашли завернутую в ткань икону.
Вспомнили и старую легенду — икону когда-то спрятали православные проповедники, чтобы уберечь её от уничтожения. Образ был торжественно перенесён крестным ходом архиепископом Иеремией и градоначальником, а установили его в Благовещенском соборе. По дороге случилось первое чудо — икона исцелила двух слепцов. Позже на месте её обретения построили женский монастырь, где первой инокиней стала сама Матрона и её мать.
Казанская икона явилась в трудное время и помогла укреплению православия в Поволжье.
Считается, что Богоматерь защищает Россию на протяжении многих веков, являя чудеса в самые тяжёлые моменты её истории.
21 июля совершается праздничное бдение в честь Казанской иконы Божией Матери.
Народные приметы и наблюдения
- Если поспела черника — пора собирать урожай в огороде.
- Если день выдался сухим — Ильина неделя (со 2 августа) будет дождливой.
- Пчёлы роятся и кусаются — к жаркой погоде.
Что можно делать 21 июля
- Завершать накопившиеся дела.
- Устраивать уборку в доме, стирать, гладить.
- Искупаться в открытом водоеме или сходить в баню.
- Прогуляться по лесу, собирать ягоды и грибы.
- Заготавливать чернику.
- Наводить порядок в саду.
Что нельзя делать 21 июля
- Лениться и бездельничать.
- Отправляться в поездки или начинать путешествия.
- Начинать новые дела.
Что можно есть
Поскольку день не постный, ограничений в пище нет. Особенно приветствуются блюда с черникой — например, свежий пирог.