«Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 2 июля

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает всех на ежегодный благотворительный праздник 2 июля. В этом году темой мероприятия станет «Все наряды в отраду».

С 10 до 18 часов открыты для бесплатного посещения все экспозиции и выставки музея:

• экспозиции: «От Руси к России», «Российское воинство».

• выставки: «Поневы, кички и рога…» Рязанский народный костюм в Российской этнической истории»; «Это самый лучший город на Земле…»; «До нашей эры», «Шагнувши в бессмертие».

• 12.00, 14.00, 16.00 — встреча с кураторами выставки «Поневы, кички и рога…». Научные консультации по выставке (Дворец Олега).

На территории Кремля

• 12.00 – 15.30 – концертная программа

• 12.00 – 16.00 – «Рукам работа, а душе праздник» — мастер-классы по декоративно-прикладному искусству (кружевоплетение, гончарство, кузнечное ремесло, вышивка, художественная роспись ткани, ткачество, глиняная игрушка, набойка по ткани)

• 15.30 – 17.00 – проект «Народный пляс в Рязанском кремле». Приглашаем всех желающих прийти на праздник в русском народном костюме: старинном или современном, традиционном или стилизованном. Во время праздника вы сможете принять участие в конкурсе костюма, который состоится в 16.00 в рамках проекта «Народный пляс». Победители получат награды, а все участники – хорошее настроение!

• 17.00 – 18.00 – выступление Эллы Хрусталевой и группы «Мама Jazz»

• Работает сувенирная лавка, ярмарка художественных изделий.

Платные услуги

• Фотозона «Привет из Рязани» (Дворец Олега, 3 этаж). Фотографирование в одном костюме (историческая реконструкция XIX в.) – 200 р.

• 12.00 – 17.00 – фотозона «Молодец в кафтане, девка в сарафане» (Двор Олега). Фотографирование в одном костюме (историческая реконструкция XIX в.) – 200 р.

• 13.00, 14.00, 15.00 – экскурсия на археологический раскоп. Для сборных групп (10-15 чел.). Стоимость: 250 р. (с 1 чел.).

• 12.00, 14.00 – пешеходные экскурсии для сборных групп (10-15 чел.) «Рязань литературная». Группы формируются в кассе Музейного центра им. А.И. Солженицына (ул. Николодворянская, 24/42). Стоимость: 250 р. (с 1 чел.). Справки по тел.: 8 (4912) 47-71-00.

• автобусная экскурсия «Рязань историческая и современная» (в 12.00, 14.00, 16.00).

Предварительная продажа билетов будет открыта в кассе музея с 23 июня, стоимость билета — 350 р. Экскурсовод – к.и.н., зав. сектором отдела истории Ирина Кусова. Справки по телефону 8 (4912) 21-59-40.

Музейный центр им. А.И. Солженицына

• Выставки: «Наталья Климова: «цветок среди максималистов»; «Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл»; «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор».

Справки по телефону 8 (4912) 27-28-36.

В этот день будет доступно посещение Рязанского епархиального музея «Древлехранилище» и Соборной колокольни. Справки по телефону 8 (4912) 30-07-35.

Возрастное ограничение 6+