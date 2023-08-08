Вторник, 8 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Летние поездки станут выгодней: клиентам Tele2 снизят цену на топливо на 10%

7info 2

Российский оператор мобильной связи предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий.

Клиенты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой 10% при оплате с помощью приложения «Турбо». Предложение доступно на участвующих в акции заправках «Газпромнефть», «Татнефть», «Эльф-ойл», «ТАИФ-НК» и других – адресную программу удобно посмотреть прямо в сервисе.

По данным big data Tele2 интерес россиян к внутреннему туризму продолжает расти – за первое полугодие 2023 года он увеличился на 8% год к году. Поддерживая увлечения своих клиентов, Tele2 обеспечила быстрым 4G основную протяженность автомобильных трасс, составила тревел-гид с идеями для поездок выходного дня и совместно с партнерами разработала специальные условия для поездок.

Так, в высокий сезон – до 10 сентября 2023 года, абоненты могут воспользоваться скидкой на топливо при оплате через «Турбо». К этому сервису «Газпромбанка» подключены тысячи АЗС по всей России. С помощью приложения можно найти ближайшую станцию, которая участвует в акции, а по прибытии на нее – выбрать колонку, указать тип и количество топлива, внести оплату.

Чтобы заправляться по сниженной стоимости, абонентам Tele2 необходимо перейти в раздел «Больше» в приложении или на сайте оператора, затем открыть карточку акции «Скидка на 10% топливо» и нажать на кнопку «Получить промокод». Далее промокод нужно ввести в приложение «Турбо».

Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» Tele2 можно узнать на сайте оператора.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Почти 4 тысячи исследований состояния окружающей среды провела экологическая лаборатория МЖД в Рязанской области в январе-июне

В январе – июне 2023 года производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Московской железной дороги в Рязанской области проведено 3930 исследований состояния окружающей среды.

Детские покупки: 52% россиян контролируют траты своих детей

Более двух третей родителей (69%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы.  Большинство (52%) контролируют траты своих детей. Самые продвинутые взрослые (39%) считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Новые сотовые вышки появятся в четырех районах области

Базовые станции сотовой связи в 2023 году построят в Шацком, Касимовском, Спасском и Кадомском районах.

В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России

5 августа на стрелковом стенде Рязанского областного общества охотников и рыболовов, который расположен в живописном сосновом бору в полукилометре к северу от дачного посёлка «Снегири», прошёл ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Жителей Рязани ждет массовое отключение горячей воды

С 9 по 22 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения жителей Рязани ждет массовое отключение горячей воды, информирует мэрия.

Полицейские задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск

В понедельник, 7 августа, сотрудники ППСП задержали вора, объявленного в федеральный розыск.

Сотрудники рязанского нефтезавода провели масштабную очистку лесной дороги

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») провели масштабную уборку лесной дороги на участке от 195 км до поселка Никуличи.

Курьер на электровелосипеде сбил насмерть женщину в Москве

С учётом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры курьер заключён заключён под стражу

Почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу

Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения.

В 2023 году в Рязани планируется установить три новых светофора

На эти цели решением Рязанской городской Думы выделено 13,5 млн. рублей.

Врач рассказала о правильном питании при сердечно-сосудистых заболеваниях

Один из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — здоровое питание для сердца

ФАП в деревне Сиверка Касимовского района отремонтируют по гарантии

Губернатор Павел Малков рассказал о жалобе пользователя соцсети на входную группу медучреждения и батарею отопления.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации