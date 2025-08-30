Лестница, ведущая с улицы Свободы на Лыбедский бульвар, находится в аварийном состоянии, проход закрыт

В Рязани перекрыли лестницу, ведущую с улицы Свободы на Лыбедский бульвар. Об этом сообщается в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

Рязанцы поинтересовались, когда будет осуществлён ремонт лестницы на спуске от улицы Свободы к Лыбедскому бульвару.

«Центр города, и такой позор», — отмечают рязанцы.

Администрация города сообщила в ответном комментарии, что проход на лестницу закрыли для избежания несчастных случаев, так как лестница находится в аварийном состоянии и проходить по ней небезопасно.

По информации мэрии, сейчас рассматриваются варианты решения ремонта лестницы. Работы проведут при получении целевого финансирования.