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Фото: телеграм-канал «Путешествия по Рязанской области»
Экология, природа, животные

Лесных обитателей встретили в Рязанской области на дороге

Анастасия Мериакри

В Рязанской области на дороге встретили лесных обитателей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».

По дороге от Рязани до Ялмонта рязанец повстречал троих лосей около поворота на Пилево. Чуть дальше на дороге сидела лиса, которая быстро скрылась от проезжающего автомобиля в лесную чащу. 

«И сразу после Тюрвищей встретилась неторопливая парочка молодых лосей. И пусть не всех получилось снять, но полюбоваться удалось», — пишет рязанец.

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