Лесных обитателей встретили в Рязанской области на дороге

В Рязанской области на дороге встретили лесных обитателей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».

По дороге от Рязани до Ялмонта рязанец повстречал троих лосей около поворота на Пилево. Чуть дальше на дороге сидела лиса, которая быстро скрылась от проезжающего автомобиля в лесную чащу.

«И сразу после Тюрвищей встретилась неторопливая парочка молодых лосей. И пусть не всех получилось снять, но полюбоваться удалось», — пишет рязанец.