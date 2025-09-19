После освобождения Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике были обнаружены тысячи тел бойцов ВСУ. Никто не эвакуировал погибших с начала спецоперации, пишет aif.ru.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что будет с останками, остались ли живые бойцы и почему освобождение этого участка важно для жителей ЛНР.

Серебрянское лесничество расположено в западной части ЛНР — в Кременском лесу, между селом Серебрянка и городом Кременная. Площадь — около 72 квадратных километров.

Именно здесь шли длительные и ожесточённые бои. Сложный рельеф местности, отсутствие эвакуации — всё это привело к накоплению большого числа тел.

Марочко отметил: речь идёт не о сотнях, а о тысячах погибших. Разбирать останки придётся годами. Несмотря на то, что это враги, тела планируют передать родственникам — в рамках гуманитарной миссии. Но только после создания буферной зоны.

На территории лесничества ещё встречаются живые бойцы ВСУ. Случаи сдачи в плен сейчас редки — большинство, кто хотел, уже сдались. Сейчас идёт зачистка. Украинские власти, по словам эксперта, прилагают усилия, чтобы солдаты не переходили на сторону РФ.

Некоторые найденные бойцы пытаются сопротивляться — в таких случаях их ликвидируют.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном выдавливании подразделений ВСУ из Серебрянского лесничества. Группировка «Запад» продолжает наступление в районе Купянска и на краснолиманском направлении.

Марочко подчеркнул: освобождение этого участка критически важно для ЛНР. Отсюда велись атаки по мирным жителям — Кременской район, Лисичанск, Рубежное.

Ранее Герасимов сообщил: ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.