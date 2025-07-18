«Лента.ру»: в Подмосковье вырубают лес с животными из Красной книги

Рядом с деревней Редькино в Подмосковье вырубают лес с растениями и животными из Красной книги, пишет « Лента.ру ».

По данным издания, работы начались весной, уничтожено уже больше 60 гектаров деревьев. Целью вырубки стало строительство большого песчаного карьера.

Как рассказали СМИ активисты, в июле на вырубке заметили серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Подмосковья.

«Мы по несколько раз в день слышим их крики на болоте. Здесь их дом. Около километра осталось до их гнезда тем, кто рубит лес и уничтожает болота под карьер», — отметила одна из общественниц.

В публикации указано, что в лесу также обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы, коршуны, аисты и другие птицы, многие из них занесены в Красную книгу.