«Лента.ру»: в Подмосковье вырубают лес с животными из Красной книги

Рядом с деревней Редькино в Подмосковье вырубают лес с растениями и животными из Красной книги, пишет «Лента.ру».
По данным издания, работы начались весной, уничтожено уже больше 60 гектаров деревьев. Целью вырубки стало строительство большого песчаного карьера.
Как рассказали СМИ активисты, в июле на вырубке заметили серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Подмосковья.
В публикации указано, что в лесу также обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы, коршуны, аисты и другие птицы, многие из них занесены в Красную книгу.