«Лента.ру» рассказала о чудесах, происходящих в зоне СВО

Пули и осколки останавливаются в нескольких миллиметрах от артерий и не пробивают тонкую ткань, небесные посланники говорят с людьми и спасают им жизнь, иконы источают священное масло, а бойцы с перебитыми ногами вдруг «переносятся» с линии фронта в госпиталь. Менее чем в тысяче километров от Москвы, в зоне боевых действий, происходят события, которые солдаты считают настоящими чудесами. Позже священники рассказывают об этих историях в проповедях, обращаясь к другим военным и обычным россиянам. Какие чудеса происходят в зоне СВО, рассказала «Лента.ру».

Спасительные реликвии

На фронте применяются современные технологии: станции радиоэлектронной борьбы, дроны на оптоволокне, снаряды с лазерным наведением. Всё это кажется несовместимым с идеей о чудесах. Но солдаты берут с собой на фронт религиозные предметы, которые для многих становятся неотъемлемой частью экипировки — такой же важной, как автомат или бронежилет.

Эти предметы поставляют сотни полковых священников. Они исповедуют и причащают бойцов, проводят службы, освящают оружие и блиндажи, а после дарят кресты, именные иконы и пояски с 90-м псалмом «Живый в помощи». Некоторые элементы религиозной символики почти не отличаются от военной формы — например, шевроны со святыми или ликом Христа, которые выпускают в ярких цветах или в камуфляже.

К подобной символике бойцы относятся по-разному: кто-то прячет шевроны под бронепластину, кто-то кладет иконку в военный билет или карман кителя и забывает о ней. Но иногда появляются истории о том, как эти обереги действительно спасали жизнь.

Офицер с позывным Яхта избегал встреч со своим полковым священником, отцом Павлом. Он не был неверующим, но считал появление батюшки в подразделении дурной приметой — знаком задания «в один конец». Несмотря на это, отец Павел подарил Яхте шеврон со Спасом Нерукотворным, и тот прикрепил его к бронежилету. По словам военного, именно это спасло ему жизнь.

«Под Белогоровкой попали под огонь противника, — вспоминал Яхта. — Снаряд упал рядом, и большой осколок ударил в грудь — прямо в эту икону. Почти ничего не пробил, бронепластина осталась цела. Только на шевроне — большая дырка».

Этот случай так поразил офицера, что он решил хранить шеврон всю жизнь. Его вера в Бога окрепла.

Другой военнослужащий рассказал, что его подчинённый был глубоко верующим и не начинал ни одно дело без молитвы. Перед каждой поездкой он крестил технику. Во время тяжелого боя под Луганском, когда войска наводили переправу через Северский Донец, их подразделение попало под удар.

«После атаки я не досчитался одного человека — командира штабной машины. Нашли его на коленях, он держался за живот и плакал. Мы подумали, что он ранен», — вспоминал очевидец.

Но оказалось, что солдат не пострадал.

«Подбегаем — он держит крест, а в теле Иисуса застряла пуля от СВД», — рассказал участник СВО.

Священники, раздающие иконки и пояски, не всегда довольны тем, как к ним относятся бойцы. Они хотят, чтобы военные видели в этих предметах прежде всего святыни, а не средство защиты.

«Мы желаем, чтобы икона защищала как образ Божий, как святыня, а уже потом — как бронепанель», — отмечал протоиерей Сергий, духовник спецназа «Ахмат».

Тем не менее, рассказов о том, как иконы и шевроны спасали бойцов от пуль и осколков, — десятки.

Икона спасла город

Иногда, по словам верующих, святыни защищают не только отдельных людей, но и целые города. Так, список иконы Богородицы «Умягчение злых сердец» в 2014 году привезли в Донецк. Считается, что замироточившая икона уберегла город от авиаудара и помогла бойцам народной милиции выйти из окружения под Саур-Могилой.

Но чудеса случаются и без икон. Участник СВО с позывным Камень рассказал, как их спасло «намоленное место», где жил полковой священник.

«Я вижу — в небе летят ракеты, думал, что мимо нас, безопасно. Потом услышал несколько разрывов, и вдруг рядом, метрах в двадцати, в землю врезалось «бревно» — ракета», — вспоминал Камень.

Он и сослуживцы укрылись в блиндаже и ждали взрыва, но ракета так и не сдетонировала.

«Это был первый момент, когда я почувствовал, что нас кто-то оберегает», — признался боец.