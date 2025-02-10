Лена Катина первой покинула юбилейный сезон шоу «Суперстар!»

В минувшую субботу, 8 февраля, в эфире НТВ состоялась премьера второго выпуска пятого юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). За звание «суперстара» борются 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Первой в этом сезоне проект покинула Лена Катина.

Участниками нового выпуска стали: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Тема второго конкурсного дня получила название «Не в своей тарелке»: участники исполняли хиты, которые максимально не подходят им ни по вокалу, ни по жанру. Так, Михаил Муромов исполнил композицию Скримин Джея Хокинса I Put a Spell on You, Маргарита Суханкина – «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!», Данко – «Полетели» Филиппа Киркорова, Ксения Георгиади – Go Down Moses Луи Армстронга, Лена Катина – «Жди меня там» Sevak, Ираклий Пирцхалава – Earth Song Майкла Джексона, Сергей Челобанов – «Острой бритвой» Димы Билана, Корнелия Манго – «Течёт ручей» Надежды Кадышевой, Азиза – Je Suis Malade Сержа Лама, а Сергей Минаев довёл членов жюри до слёз своей версией песни Лолиты «Раневская».

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Нововведение юбилейного сезона – в каждом выпуске к постоянным звёздным судьям – Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе – будет присоединяться один из участников прошлых сезонов «Суперстара!». Во втором эпизоде четвёртое судейское кресло заняла финалистка первого сезона шоу, певица Алиса Мон.

По итогам двух выпусков лидерами стали Азиза, Ксения Георгиади и Сергей Челобанов – они набрали по 16 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы занял Сергей Минаев с 15 баллами. Третье место разделили Ираклий Пирцхалава, Корнелия Манго и Маргарита Суханкина – у них по 14 баллов. За ними – Михаил Муромов с 13 баллами. Следом – Данко, набравший 12 баллов. На последнем месте оказалась Лена Катина с 11 баллами.

Напомним, что, начиная со второго выпуска, проект будет покидать один артист – тот, кто по итогам нескольких выпусков наберёт наименьшее количество баллов. Один раз за весь сезон члены жюри смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Так, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Алиса Мон проголосовали за то, чтобы Лена Катина продолжила участие в проекте, однако Сергей Соседов высказался против. Таким образом Лена Катина покинула проект.

Лена Катина: «Всем спасибо! На самом деле, даже эти две программы, которые я здесь провела, дали мне что-то новое для меня самой, это очень ценно. В конце концов я первый раз взлетела практически под купол. Поэтому, думаю, что я очень красиво улетаю сегодня с этого проекта. Очень благодарна всем членам жюри за их оценки, за их критику. Приму во внимание и учту. Желаю наслаждаться номерами остальных артистов. Пусть это будет здорово, приятно, классно, удивительно».

Ведущие проекта – Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

Фото: НТВ