Лексус съехал в пруд с моста в Рязанской области

В Рязанской области автомобиль съехал с моста в пруд. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

В Ермиши «Лексус» улетел с моста в пруд. Никто из людей не пострадал.

«Водитель и пассажиры отделались лёгким испугом», — отметили очевидцы.