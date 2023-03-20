Лейтенант обнаружил засаду и сорвал контрнаступление противника

Пресс-служба министерства обороны РФ рассказала о смелых действиях офицера.

Действуя в составе батальонной тактической группы, лейтенант Денис Мехедов вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов.

Продвигаясь в условиях промышленной застройки, Денис обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания.

Оценив ситуацию, лейтенант Мехедов принял решение навязать врагу бой. Скрытно расположившись на местности, личный состав под руководством Дениса открыл огонь по вооруженным украинским боевикам. Несмотря на ожесточенное сопротивление, в результате боестолкновения все националисты были уничтожены.

Благодаря мужеству лейтенанта Дениса Мехедова и его умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими боевиками засада была сорвана.