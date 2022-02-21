Легостаева: нам жалко, что перинатальный центр развалили

Врач Татьяна Легостаева заявила в интервью «Вид с боку», что перинатальный центр в Рязани развалили.
Напомним, на прошлой неделе Легостаеву уволили с должности заведующей отделением патологии Рязанского областного перинатального центра. Скандал начался после заявления рязанки Вероники Инзиной, практически обвинившей медика в гибели своего ребёнка. По словам Инзиной, ей не сделали кесарево сечение, в результате мальчик получил серьёзные травмы и через некоторое время скончался.
Легостаева рассказала, что работала в перинаталке ещё со времени строительства клиники.
По её словам, она делала первое в открывшемся перинатальном центре кесарево сечение. После этого пациентка пришла к ней ещё раз.
Отзывы рязанок о работе Татьяны Легостаевой в интернете различные. Кто-то говорит, что она принимает роды плохо, требует денег. Кто-то считает её лучшим акушером, благодарит за спасённых детей.
Легостаева рассказала, что проблемы в учреждении начались после увольнения в 2019 году главврача Елены Петровой.
Легостаева рассказывает, что писала письма в защиту Петровой, ходила на приём к бывшему вице-губернатору Грекову, зная, что её могут уволить.
Также Татьяна Легостаева говорит, что отстояла перинатальный центр, когда его хотели закрыть под приём больных с коронавирусом.
Ещё одна озвученная проблема — отток кадров из-за низких зарплат. По её словам, лучшие врачи-специалисты, детские реаниматологи, которые научились выхаживать детей, уехали в Коломну.