Легостаева: нам жалко, что перинатальный центр развалили

Врач Татьяна Легостаева заявила в интервью «Вид с боку», что перинатальный центр в Рязани развалили.

— Вот всё делали, и нам жалко, что центр развалили, — приводит СМИ слова медика.

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Напомним, на прошлой неделе Легостаеву уволили с должности заведующей отделением патологии Рязанского областного перинатального центра. Скандал начался после заявления рязанки Вероники Инзиной, практически обвинившей медика в гибели своего ребёнка. По словам Инзиной, ей не сделали кесарево сечение, в результате мальчик получил серьёзные травмы и через некоторое время скончался.

Легостаева рассказала, что работала в перинаталке ещё со времени строительства клиники.

— На фоне стройки я уже здесь была заведующей отделением. И то, что здесь строилось, строилось уже вместе со мной. Отмывала его, строила, благоустраивала, — рассказала врач.

По её словам, она делала первое в открывшемся перинатальном центре кесарево сечение. После этого пациентка пришла к ней ещё раз.

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Отзывы рязанок о работе Татьяны Легостаевой в интернете различные. Кто-то говорит, что она принимает роды плохо, требует денег. Кто-то считает её лучшим акушером, благодарит за спасённых детей.

Легостаева рассказала, что проблемы в учреждении начались после увольнения в 2019 году главврача Елены Петровой.

— Она здесь знала каждый кирпичик, каждую вентиляционную шахту, она знала всё, всё, что только можно, — рассказывает врач.

Легостаева рассказывает, что писала письма в защиту Петровой, ходила на приём к бывшему вице-губернатору Грекову, зная, что её могут уволить.

Также Татьяна Легостаева говорит, что отстояла перинатальный центр, когда его хотели закрыть под приём больных с коронавирусом.

— Они не понимали, что ковид — это страшная инфекция, что это не только инфекция, страшны его осложнения — грибковое осложнение, что грибок этот въедается в стены, грибок въедается в панели, во все, что у нас здесь есть, созданное по крупицам, — отметила врач.

Ещё одна озвученная проблема — отток кадров из-за низких зарплат. По её словам, лучшие врачи-специалисты, детские реаниматологи, которые научились выхаживать детей, уехали в Коломну.