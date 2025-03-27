Легла фура: массовое ДТП произошло в накрытом туманом Петербурге

Утром в четверг, 27 марта, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам очевидцев, на дамбе в сторону Кронштадта «легла фура с щебнем», движение также блокируют восемь разбитых автомобилей.
«Водители и пассажиры нервно бродят в хаосе без шанса добраться куда-либо в ближайшие часы», — пишет автор сообщения.
Проблема и при движении в обратном направлении: на дороге ДТП с участием шести легковушек.
Сегодня утром город накрыл сильный туман, видимость ограничена.