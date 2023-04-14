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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Легковушка сгорела в Кадомском районе Рязанской области

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Источник: Издательство "Пресса"

В пятницу, 14 апреля, в Кадомском районе сгорел автомобиль. Подробности приводит издательство «Пресса».

Сообщение о возгорании легковушки на съезде с дороги Кадом – Чермные поступило в экстренные службы в 12:40. Дежурный расчёт ПСЧ-24 немедленно выехал на место.

Очевидцы случившегося рассказали, что машина загорелась очень быстро, сгорела практически полностью. Водитель не пострадал.

Причины инцидента устанавливаются.

Видео предоставили издательству «Пресса» очевидцы происшествия.

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