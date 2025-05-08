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Новости Касимова

Легковушка съехала в кювет в Касимове

Анастасия Мериакри

В Касимове легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает группа «ДТП Контроль Касимов и район».

На Окружной в Касимове 7 мая автомобиль съехал в кювет, на месте работали эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Информация о состоянии водителя и пассажиров не поступала.

Официальной информации пока нет.

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