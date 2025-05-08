Легковушка съехала в кювет в Касимове

В Касимове легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает группа «ДТП Контроль Касимов и район».
На Окружной в Касимове 7 мая автомобиль съехал в кювет, на месте работали эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Информация о состоянии водителя и пассажиров не поступала.
Официальной информации пока нет.
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