Легковушка съехала в кювет в Касимове

В Касимове легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает группа «ДТП Контроль Касимов и район».

На Окружной в Касимове 7 мая автомобиль съехал в кювет, на месте работали эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Информация о состоянии водителя и пассажиров не поступала.

Официальной информации пока нет.