Легковушка сбила женщину на Северной окружной дороге

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе на Северной окружной дороге.

ДТП произошло 10 июля около 11:20 возле дома №9 по Северной окружной дороге. Предварительные сведения сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

25-летний житель Чучковского района за рулём «Лады Приоры» наехал на 35-летнюю рязанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина была травмирована, ей оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.