Легенды «Спартака» сыграют в футбол в Рязани

Федерация футбола Рязани анонсировала матч с легендарными ветеранами московского «Спартака».

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Гала-матч и автограф-сессия игроков команд ветеранов 90-х и начала 00-х футбольного клуба «Спартак» Москва пройдёт 27 марта на «Арене Атрон».

Ожидается участие Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Андрея Тихонова, Александра Филимонова, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова.

Комментатор матча — легенда футбольной журналистики Виктор Гусев.

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Встреча с легендами начнётся в 14.00. Стоимость билета: 500 рублей. Количество мест ограничено.

По вопросам приобретения билетов обращаться к Кадыкову Эдуарду по телефону: +79805649588.