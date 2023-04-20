Легендарный суперкар Lamborghini Miura продается на Авито Авто за  209 000 000 рублей

На Авито Авто доступен к заказу из-за рубежа суперкар Lamborghini Miura S Jota specification. Этот итальянский автомобиль, установивший новые стандарты в мире спорткаров, выпускался с 1966 по 1973 год. На Авито представлена модель 1971 года выпуска. Стоимость суперкара составляет 209 000 000 рублей. Как отмечает продавец, данное предложение он разместил только на Авито.

Впервые модель Lamborghini Miura S (Posteriore 4 litri Spinto) была представлена на Туринском автосалоне в 1968 году. Она стала развитием первой модели Miura P400 и получила повышенный уровень комфорта и более мощный усовершенствованный мотор. Название «Miura» происходит от названия испанской ганадерии — фермы, где выращивали боевых быков для коррид.

Дизайн Miura, разработанный известным автомобильным дизайнером Марчелло Гандини, стал по-настоящему культовым — эту модель до сих пор считают одной из самых красивых в истории автомобилей. На Авито Авто Lamborghini Miura S представлена в ярком оранжевом цвете. Тип кузова — купе. Lamborghini Miura S оснащена бензиновым 4-литровым двигателем мощностью 390 лошадиных сил, который позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунд. Максимальная скорость,, составляет 280 км/ч. Крутящий момент двигателя — 387 Н⋅м в пределах 5500 об/мин. Автомобиль оснащен механической коробкой передач. Пробег суперкара — 36 300 км, в ПТС записан один владелец.