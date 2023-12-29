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Легенда рязанского джаза отметит 70-летие юбилейным концертом в МКЦ

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Обладатель звания «Легенда рязанского джаза» бас-гитарист Константин Панкратов отметит свое 70-летие концертом в МКЦ. За свою творческую жизнь К. Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во множестве джаз- рок- и эстрадных коллективов.

На сцене МКЦ Константин Панкратов появится в составе двух коллективов — это, конечно же, джазовая группа Feelin’s, бессменным участником которой он является уже 27 лет (из 40 лет существования группы), а также группа «Вега» — собственный  проект К. Панкратова, в котором он начинал свою музыкальную деятельность, когда ему было всего 17 лет.

Легенда рязанского джаза отметит 70-летие юбилейным концертом в МКЦ
Легенда рязанского джаза отметит 70-летие юбилейным концертом в МКЦ
Легенда рязанского джаза отметит 70-летие юбилейным концертом в МКЦ
Легенда рязанского джаза отметит 70-летие юбилейным концертом в МКЦ

«Feelin’s» — знаковое явление в музыкальной жизни не только Рязани, но и в масштабах нашей страны. Коллектив работает уже 40 лет, гастролирует по России, выступает на российских и зарубежных фестивалях, записывает альбомы с выдающимися исполнителями. Будет море прекрасного джаза, хорошего настроения, душевных импровизаций. Состав группы: Геннадий Филин — фортепиано, Сергей Долгишев — саксофон, Вячеслав Сергеев — барабаны, Константин Панкратов — бас.

«Вега» — собственный проект К. Панкратова. В основе репертуара — каверы известных народных песен, романсы, песни на стихи С. Есенина и В. Высоцкого, песни советских композиторов. Состав  группы:  Валентина Рязанова — вокал, Константин Панкратов — гитара, Дмитрий Козырев — баян, Вячеслав Сергеев — перкуссия.

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