Ледовое представление «Руслан и Людмила» для детей прошло в Рязани

Для юных рязанцев состоялось ледовое представление «Руслан и Людмила», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Шоу Татьяны Навки второй год становится праздничным подарком для детей участников СВО, детей-инвалидов, из многодетных малообеспеченных семей, детей, оставшихся без родителей.

По словам губернатора, шоу во Дворце спорта «Олимпийский» посмотрели более 7 тысяч зрителей.

— Уверен, ребята получили самые положительные эмоции, — отметил Павел Малков.

Часть детей не попала на представление из-за сложных погодных условий. Губернатор поручил выделить им бесплатные билеты на новогодние представления в Рязанской области и Москве. Юным рязанцам должны предложить различные варианты.