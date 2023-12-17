Воскресенье, 17 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Ледовое представление «Руслан и Людмила» для детей прошло в Рязани

7info
spot_img

Для юных рязанцев состоялось ледовое представление «Руслан и Людмила», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Шоу Татьяны Навки второй год становится праздничным подарком для детей участников СВО, детей-инвалидов, из многодетных малообеспеченных семей, детей, оставшихся без родителей.

По словам губернатора, шоу во Дворце спорта «Олимпийский» посмотрели более 7 тысяч зрителей.

— Уверен, ребята получили самые положительные эмоции, — отметил Павел Малков.

Часть детей не попала на представление из-за сложных погодных условий. Губернатор поручил выделить им бесплатные билеты на новогодние представления в Рязанской области и Москве. Юным рязанцам должны предложить различные варианты.

Ледовое представление «Руслан и Людмила» для детей прошло в Рязани

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах