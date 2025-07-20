Леди Гага удивила поклонников нарядом с «российским триколором»

Американская певица Леди Гага поразила поклонников своим необычным образом во время выступления на шоу The Mayhem Ball. В Сети появились кадры, на которых её плащ-хамелеон переливается цветами, напоминающими российский флаг, пишет Life.

Мировой тур Гаги, приуроченный к выходу седьмого студийного альбома Mayhem, охватывает 63 города. Артистка известна своими эффектными сценическими перевоплощениями, и один из её последних образов вызвал бурное обсуждение в интернете. На концерте в Лас-Вегасе во время исполнения хита Paparazzi певица появилась в длинном платье с пышным шлейфом. Когда она раскинула руки, ткань засверкала синим, белым и красным — эти переливы зрителям напомнили цвета российского триколора.

Хотя вряд ли это был осознанный жест, российские пользователи соцсетей не упустили шанс пошутить. Некоторые предположили, что Леди Гага исполняет хит «Я русский» в стиле Ярослава Дронова, а кто-то даже пошёл дальше — мол, не за горами и запрос на российское гражданство.

Ранее в симпатии к России из-за расцветки сценического костюма заподозрили другую американскую певицу Бейонсе. Правда, геральдист объяснил цвета платья по-другому, с учетом американской культуры.