Воскресенье, 20 июля, 2025
24.3 C
Рязань
Новости мира

Леди Гага удивила поклонников нарядом с «российским триколором»

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Американская певица Леди Гага поразила поклонников своим необычным образом во время выступления на шоу The Mayhem Ball. В Сети появились кадры, на которых её плащ-хамелеон переливается цветами, напоминающими российский флаг, пишет Life.

Мировой тур Гаги, приуроченный к выходу седьмого студийного альбома Mayhem, охватывает 63 города. Артистка известна своими эффектными сценическими перевоплощениями, и один из её последних образов вызвал бурное обсуждение в интернете. На концерте в Лас-Вегасе во время исполнения хита Paparazzi певица появилась в длинном платье с пышным шлейфом. Когда она раскинула руки, ткань засверкала синим, белым и красным — эти переливы зрителям напомнили цвета российского триколора.

Хотя вряд ли это был осознанный жест, российские пользователи соцсетей не упустили шанс пошутить. Некоторые предположили, что Леди Гага исполняет хит «Я русский» в стиле Ярослава Дронова, а кто-то даже пошёл дальше — мол, не за горами и запрос на российское гражданство.

Ранее в симпатии к России из-за расцветки сценического костюма заподозрили другую американскую певицу Бейонсе. Правда, геральдист объяснил цвета платья по-другому, с учетом американской культуры.

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Новости мира

Экстрасенс Галина Янко рассказала о черной карме Зеленского

Своё мнение о будущем Украины высказала российский экстрасенс и таролог Галина Янко. По её словам, дни правления Владимира Зеленского сочтены
Происшествия

Лексус съехал в пруд с моста в Рязанской области

Водитель и пассажиры отделались лёгким испугом.
Происшествия

В Рязанской области сбили вражеский беспилотник

Как заявил губернатор Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Общество

В Рязани Продолжается преображение сквера Трудовой доблести

Часть сквера у вокзала практически готова. Осталось установить лавочки и урны. На основной территории работы продолжаются. На центральной дорожке ведется укладка тротуарной плитки.
Происшествия

Автомобиль перевернулся в кювете на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло на 233-м километре трассы в Спасском районе. Судя по кадрам, машина пробила разделитель и перевернулась в кювете.
Погода

Ливни, град, гроза пройдут в Рязанской области 21 июля

Рязанцев предупреждают о кратковременных дождях, местами сильных. Ожидается гроза, в отдельных районах сильный ливень, град.
Интересное

Нумеролог Лада Северская назвала даты августа, способные перевернуть вашу жизнь

Август 2025 года полон скрытых поворотов, и именно в такие моменты случаются самые глубокие трансформации.
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в Милославском районе

Асфальтовое полотно изношено, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен.
Здоровье

Нарколог назвал относительно безопасную для здоровья дозу алкоголя

Даже «лёгкий» алкоголь при регулярном употреблении оказывает серьёзную нагрузку на организм.
Происшествия

На 84-м году жизни скончался кандидат физико-математических наук Дмитрий Морин

Дмитрий Морин работал в РГУ имени С.А. Есенина с 1971 года. С 1992 по 2015 год занимал должность заместителя декана по учебной работе физико-математического факультета, внёс большой вклад в развитие факультета.
Культура и события

Экспозиция «Жизнь монаха в монастыре» открылась в Рязанском кремле

Начинается всё в зале собраний, стены которого украшены образами рязанских архиереев и во главе которого располагается игуменский стул – далее в рамках экскурсии будет в том числе рассказано, чем ныне отличаются игумен и духовник, когда-то объединенные общим значением «наставника».