Лебедев рассказал, как ВС РФ оказались в Купянске

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале описал неожиданное появление российских войск в Купянске.

«Уже некоторое время по интернету ходят слухи, что наши войска прорвались в Купянск. Но как так? Вроде не было никаких марш-бросков, передислокации крупных подразделений, артподготовки.

А получилось немного смешно… Наши делали разведку боем, прощупывали оборону бандеровцев под Купянском малыми силами. А оказалось, что там вовсе нет обороны. Наши увлеклись и влетели в Купянск.

У бандеровцев истерика на полдня: кто белые флажки мастерит, кто молится Бандере, кто последнюю горилку распечатывает. Потом собрались и устроили ответный накат.

Но и наши уперлись и не хотят просто так отдавать уже завоеванное. По последним сведениям, русские бойцы закрепляются на окраине города, бандеровцы придумывают, как их оттуда выбить. Ситуация может измениться в любую минуту, как в одну, так и в другую сторону.

Но очень интересный момент. Особенно если учесть, что на Черниговском направлении наши зашли в село и повесили русский флаг, а после спокойно ушли… Возникает вопрос в возможностях украинской обороны».