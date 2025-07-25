Украинские военные массово отказываются отправляться на покровское (красноармейское) направление в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На сегодняшний день ВСУ массово отправляют своих солдат на покровское направление. Они отказываются ехать — из десяти человек восемь отказываются», — рассказал Лебедев.

По его словам, на фоне массовой переброски украинских военных в этот район, в ряде городов Украины также усилилась подготовка иностранных наёмников.

Красноармейск (ныне Покровск) является ключевым логистическим узлом ВСУ на этом участке фронта в ДНР. Через него осуществлялось снабжение гарнизонов в Авдеевке и других городах к западу от неё. Также эта линия, наряду с Изюмом, играет важную роль в поддержании позиций ВСУ на северо-западе республики, остающемся под контролем киевских властей.