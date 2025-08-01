ЛДПР предлагает отменить бесплатное обучение для мигрантов в старших классах

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект, предлагающий отменить бесплатное обучение для мигрантов в 10–11-х классах российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, планируется внести изменения в закон «Об образовании в РФ», установив, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут обучаться в старших классах только на платной основе. Бесплатное обучение будет возможно лишь в исключительных случаях — если это предусмотрено международными договорами или федеральными законами.

Как пояснил ТАСС Леонид Слуцкий, в некоторых регионах страны наблюдается острая нехватка школьных мест, особенно в районах массовой застройки. По его словам, в России не хватает около 900 тысяч мест в школах.

«Наши школы переполнены детьми мигрантов, особенно в старших классах. Педагоги перегружены, качество обучения снижается. У многих приезжих учеников — низкая успеваемость, что замедляет общий темп обучения и мешает российским старшеклассникам. Не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и правонарушениям», — заявил депутат.

Слуцкий также отметил, что содержание таких учеников требует значительных бюджетных расходов.

«Эти средства фактически поступают из кармана российских налогоплательщиков. Предлагаемая мера позволит снизить нагрузку на систему образования и бюджет, а также повысить качество обучения за счёт снижения нагрузки на педагогов», — подчеркнул он.