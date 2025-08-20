Россия готова выступить одним из гарантов безопасности Украины на равных с другими странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Московский комсомолец».

По словам министра, обсуждать этот вопрос без участия Москвы «это путь в никуда», так как без России обеспечить коллективную безопасность будет невозможно.

Лавров отметил, что Москва согласна, чтобы гарантами безопасности для Украины выступали такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция.

При этом министр подчеркнул, что со стороны европейских стран Россия пока видит только «агрессивное нагнетание обстановки». Глава МИД РФ добавил, что лидеры некоторых стран ЕС «неуклюже пытаются» повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования.