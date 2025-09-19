Пятница, 19 сентября, 2025
Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

Алексей Самохин
Изображение от freepik

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой. «Царьград» считает, что в его словах было четыре сенсации и семь важных тезисов, которые дают исчерпывающие ответы о будущем конфликта.

«Обмены территориями» и санкции не работают

Лавров заявил, что любые попытки «соблазнить» Россию восстановлением торговых отношений или «обменами территориями» не смогут остановить СВО. По его словам, наращивание санкционного давления не имеет смысла и не оказывает решающего влияния на российскую экономику. Это, как утверждается в статье, и есть главная сенсация.

Войска Европы — «легитимная военная цель»

Глава российского МИД подтвердил, что если европейские контингенты окажутся на территории Украины, они будут расцениваться как оккупационные войска и станут «легитимной военной целью для России». Лавров также высмеял разговоры европейских лидеров о «бесполётной зоне» над Украиной и планах сбивать военные объекты с территорий соседних стран. Он назвал их «пикейными жилетами», которые «любят изображать из себя крупных деятелей», но на самом деле ничего не могут сделать.

Сюрприз от Трампа

По словам Лаврова, администрация Дональда Трампа понимает, что жители территорий, которые вошли в состав России, никогда не вернутся под контроль Киева. Это, как он отметил, учтено в инициативах Трампа по урегулированию конфликта. Лавров утверждает, что команда Трампа считает неприемлемым грубое нарушение прав человека в Украине, в том числе запрет Украинской Православной Церкви.

Там понимают, что конфликт можно урегулировать, только устранив его первопричины. В частности, Лавров вспомнил публичное высказывание Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая и привела к конфликту. Однако будущая администрация США может изменить эту позицию.

Россия предупреждает Европу

Лавров считает, что именно Европа сейчас является главной надеждой режима Зеленского. В связи с этим он сделал два предупреждения:

Европейцы хотят сорвать мирный процесс. По мнению Лаврова, они пытаются убедить Трампа «вернуться к конфронтации» и превратить «войну Байдена» в «войну Трампа».

Европе нечего делать за столом переговоров. Лавров предупредил, что с позицией «реваншизма» и стремлением нанести России «стратегическое поражение» европейским странам не стоит рассчитывать на участие в переговорах.

«Агония» режима в Киеве

Министр также высказался о действиях нынешних украинских властей, выделив пять ключевых моментов:

Киев «натравливает» США и Европу на Китай.

Украина саботирует текущую линию американской администрации по урегулированию.

Режим опирается на «партию войны» в Европе и США.

Киев «отвергает» договорённости, достигнутые на саммите в Анкоридже.

Украина «хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу».

Лавров сравнил такое поведение с действиями аферистов и авантюристов.

Автор статьи делает вывод, что откровения Лаврова дают надежду на то, что «украинскую язву» будут «лечить» здесь и сейчас, не оставляя проблему будущим поколениям. Он пишет, что даже Дональд Трамп может быть вовлечён в этот процесс, несмотря на препятствия со стороны Зеленского и европейских лидеров.

