Лариса Долина выступит в Рязани на VIII Международном форуме древних городов

В концертной программе VIII Международного форума древних городов выступит народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщается в телеграм-канале форума.

5 и 6 сентября Лыбедский бульвар станет центром культурной программы. Рязанцы и гости города смогут насладиться ремесленными и интерактивными площадками, мастер-классами, зоной детской анимации, спортивными мероприятиями, маркетом локальных брендов и гастрономическим пространством.

На главной сцене выступят народные коллективы и театры Рязанской области, творческие группы из разных регионов. Специальным гостем станет одна из самых популярных и любимых звёзд российской эстрады Лариса Долина. Всего через несколько дней после фестиваля в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт артистки.

Лариса Долина выступит 6 сентября в 20:00 на главной сцене Лыбедского бульвара. Вход свободный!

Возрастное ограничение 6+.