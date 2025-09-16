Ландшафтный дизайнер Ирсон Лазарева рассказала, как создает сад мечты

Сад — это не просто растения и дорожки, это отражение его владельца, место, где можно отдохнуть, любуясь живой картиной природы. Лучше всех это понимают ландшафтные дизайнеры. Обустроить красивый сад, где благоухают цветы и отдыхает душа, вам поможет ландшафтный дизайнер Ирсон Лазарева и ее команда профессионалов студии дизайна «Время пускать корни».

За шесть лет работы Ирсон собрала мощную команду, в которую входят биологи, фитопатологи, светодизайнер, архитектор, а также специалисты по сервисному уходу за садом. Вместе они проектируют красивые, удобные и классные частные сады, эстетичные и функциональные общественные пространства.

Не знаете, с чего начать? Какие растения лучше приживутся на вашей земле? Где разместить зону отдыха? Все эти вопросы поможет решить Ирсон и ее коллеги. Они предлагают полный спектр услуг – от разработки ландшафтно-архитектурной концепции, рабочей документации, авторского надзора, земляных работ, монтажа систем автополива и освещения до мощения и озеленения. Это исключает разрозненные этапы проекта и гарантирует согласованность всех решений.

«Главные преимущества авторского надзора в процессе реализации проекта ландшафтного дизайна заключаются в том, что вы можете быть уверены в контроле работ, соблюдении технологий и соответствии результата ожиданиям. А ещё это освобождает время клиента, чтобы не отвлекаться от основной работы и времени для семьи. Наши заказчики отмечают, что для них авторский надзор — это уверенность и спокойствие в лучшем смысле, понимание, что все задачи решаются, и возможность быть минимально вовлечёнными, получая своевременно отчеты о проделанной работе. А отчёты я всегда отправляю очень подробные и понятные», — отмечает Ирсон Лазарева.

От химического и механического состава почвы на участке напрямую зависит ассортимент растений, которые на нем приживутся. Команда студии дизайна «Время пускать корни» проведет анализ почвы на участке, сформирует список подходящих растений и вместе с вами выберет наиболее подходящие, радующие глаз деревья и цветы. Помимо этого специалисты осуществляют сервисный уход за садом: обрезка, внесение удобрений, формирование цветников, посадка и пересадка растений и так далее.

Слушать и слышать заказчика — главный принцип работы Ирсон и ее студии дизайна, чтобы в результате сотрудничества заказчик обрел место мечты, но с поправками на практичные аспекты. Специалисты стремятся индивидуализировать пространство, обустроить участок в соответствии с вашими пожеланиями. Ведь именно вам предстоит проводить здесь свое время. Можете быть уверенными, что именно ваше желание и понимание прекрасного станет ориентиром для всей команды «Время пускать корни».

Ирсон Лазарева поможет вам грамотно разделить территорию на функциональные зоны для отдыха, развлечения, деловых встреч и спорта.

«В зависимости от пожеланий клиента мы стараемся рационально зонировать пространство территории. На вашем участке может появиться зона отдыха, зона барбекю, хозяйственная, огородная, плодовая зоны, спортивная, детская, зона приема гостей или зона для животных. Подумайте вместе с членами своей семьи, чем вы хотите здесь заниматься? Не всем нужны одинаковые зоны — кому-то не нужен огород или детская площадка, кто-то не любит спорт», — объясняет ландшафтный дизайнер.

В коллекции работ Ирсон можно найти сад, где большое внимание уделяется птицам. Владельцы территории обратились в студию дизайна на этапе, когда уже был построен дом и сделана только парковка. Они поделились, что любят наблюдать за птицами и хотели бы их видеть и на своём участке. Ирсон продумала зонирование территории, предусмотрела скворечник в стиле архитектуры на участке, недалеко — поилку для птиц, подобрала деревья, привлекающие конкретные виды птиц, и корм для них. Теперь из окон гостиной и рабочего кабинета можно наблюдать, как прилетают и резвятся пернатые, и к тому же они являются отличными помощниками в успешной борьбе с возможными вредителями.

Также в саду появилась уютная беседка из дерева и металла, пешеходная дорожка для прогулочного маршрута, учитывая предпочтения клиентов, и уникальная тропа из круглых пошаговых плит, которые вручную создавались командой студии по выверенным чертежам в проекте.

Пейзаж дополнила зона подлеска с сохранением существующих взрослых деревьев на участке. Реализация проекта продолжается. Важно, что все решения заранее обсуждаются на этапе проектирования и согласуются с бюджетом, а затем полностью воплощаются в жизнь.

Ирсон Лазарева отмечает, что тенденция к созданию садов, требующих минимального ухода, будет продолжаться. Это возможно, если пространство изначально тщательно спланировано.

«Часть задач можно оптимизировать, например, на этапе проекта предусмотреть сразу план автополива, чтобы закладывать все необходимые коммуникации до этапа мощения (кладки брусчатки, камня и пр.) и озеленения. Также необходимо продумать и освещение, чтобы в тёмное время суток сад раскрывал новые грани. Подобрать растения можно, также учитывая все особенности почвы и честно ответив на вопрос, сколько времени готовы уделять саду», — поясняет дизайнер.

Также, по словам Ирсон, актуальна тенденция посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников, больше с целью «сорвать яблоко с ветки для удовольствия», повзаимодействовать с детьми вместе. Сохраняется запрос на высокие, удобные и аккуратные грядки с целью посадить пряно-ароматические травы для добавления в чай или блюда.

Студия дизайна «Время пускать корни» под руководством Ирсон Лазаревой получает поддержку от центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Вместе со своими помощниками Ирсон помогла воплотить в жизнь мечты многих людей не только на территории Рязанской области. Расстояние не преграда для наших специалистов. Команда студии «Время пускать корни» готова выехать в любую точку России и мира, чтобы подарить вам прекрасный сад. Не один проект был спроектирован дистанционно, после чего реализован и теперь радует заказчика!

Подробнее узнать о работе и посмотреть реализованные проекты дизайнера Ирсон Лазаревой можно на сайте: https://irsonlazareva.ru/.