«Лабубу» вышли из моды: продажи популярных игрушек рухнули в три раза

Популярность игрушек «Лабубу» резко пошла на спад: в сентябре объём их продаж снизился в три раза по сравнению с летними показателями. Об этом сообщает Baza.

По данным аналитиков, количество проданных игрушек (в основном это подделки) в сентябре уменьшилось на 67% по сравнению с пиковыми показателями июня. Если ранее покупатели приобретали сразу несколько «Лабубу» или целые партии, то сейчас их берут значительно реже, в основном по одной штуке.

Этот спад был ожидаемым, заявляют эксперты компании «Платформа ОФД». Резкий рост популярности игрушек произошёл в начале лета: в июне продажи «Лабубу» выросли сразу в 7 раз (на 643%).