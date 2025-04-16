Лаборатория искусственного интеллекта появится в РГУ

В РГУ имени С.А. Есенина откроют лабораторию искусственного интеллекта. Об этом сообщил и.о. ректора университета Дмитрий Боков в интервью Центру управления регионом.

Лабораторию искусственного интеллекта откроют на внебюджетные средства за счет партнера вуза. В планах открыть три лаборатории на базе РГУ, остальные две откроются за счет регионального гранта в 50 миллионов рублей. За счет выделенных средств также оборудуют новые пространства для молодежи и приобретут транспорт.

Дмитрий Боков отметил, что в ближайшем будущем РГУ планирует привлекать известных людей – общественных и политических деятелей в качестве спикеров, а также выпускников, добившихся успеха. Также на территории университета появится новый арт-объект, который дополнит ставших знаменитыми Шурика и Лидочку.