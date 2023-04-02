Квас и пиво рязанского производителя взяли медали престижного отраслевого конкурса

В Москве на ВДНХ 28 марта вручили награды победителям VII Международной выставки индустрии напитков «BeviTec». Пиво «Хмелёфф крепкое» и квас «Евпатий» Русской пивоваренной компании «Хмелёфф» получили соответственно серебряную и золотую медали.

В этом году в отраслевом конкурсе «РОСГЛАВПИВО» – Главное пиво России» участвовали 502 образца от 163 российских и зарубежных компаний. Конкурс прошёл при поддержке Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования и АО «Росспиртпром».

Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» – основной производитель пивоваренной продукции в Рязанской области (свыше 93% от всего выпускаемого в регионе пива). В линейке компании также питьевая вода «Утренняя звезда», квас «Евпатий», лимонадные напитки «Лунапарк», слабоалкогольные напитки на основе пива и натурального сока Radler и другие продукты.

С 1 апреля начался поэтапный ввод маркировки для пива и слабоалкогольных напитков. Ранее обязательную маркировку ввели для бутилированной воды и молочной продукции, – напомнили в минсельхозе Рязанской области.