Квартира в многоэтажке на улице Гоголя горела в Рязани 

В Рязани произошёл пожар в жилом доме на улице Гоголя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в квартире поступило 10 октября в 07:43. В 08:08 возгорание локализовано, в 08:09 ликвидировано открытое горение.

Их дома эвакуировано 12 человек. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Сообщается, что пожар случился на 9-м этаже дома №52 корпус 1 по улице Гоголя.

