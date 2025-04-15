Курск подвергся массированной атаке БПЛА, погибла 85-летняя женщина

Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным региональных властей, удары были нанесены по жилым кварталам города. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения различной степени тяжести. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Как сообщили в администрации региона, целенаправленные удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом на улице Заводской. Возник пожар, который охватил два верхних этажа здания — восьмой и девятый. Спасатели эвакуировали жильцов, пожар был локализован силами МЧС.

Помимо этого, возгорание зафиксировано в других частях города. В одном из домов на улице Орловской пламя распространилось сразу на пять этажей. Пожарные расчёты прибыли на место незамедлительно. Похожий инцидент произошёл на улице Веспремской, где огонь охватил один из этажей многоквартирного дома. Все жители эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

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В результате обстрела также повреждены три частных домовладения. Один из беспилотников ударил по гаражу подстанции скорой помощи — там находились машины экстренного реагирования. По предварительным данным, повреждены 11 автомобилей.

Среди пострадавших — девять человек. Медики диагностировали у них черепно-мозговые травмы, ожоги и ранения, полученные в результате разлёта осколков.

Фото: vk.com/kurskadm

Телеграм-канал «Военная хроника» пишет, что атака не имела военного эффекта. Главная цель ВСУ — запугать мирное население.

— Закидывание спящего Ккрска дронами и — это классическая стратегия запугивания: если не можешь продвинуться на фронте и ответить как-либо ещё — начинаешь системно терроризировать тыл, чтобы вызвать страх и раздражение, — отмечает автор сообщения.

В качестве ответной меры предлагается нанести удар по инфраструктуре управления и связи. За атаку на мирное население должны ответить конкретные лица — командиры частей, осуществлявших удар, а также иностранные специалисты.