Курсанты Рязанского десантного училища совершают 700-километровый «Лыжный пробег» в честь 105-й годовщины РГВВДКУ

6 февраля был дан торжественный старт 700-километровому лыжному переходу, посвящённому 105-й годовщине со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала В.Ф. Маргелова.

Участвовали в церемонии начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин, врио начальника РГВВДКУ гвардии полковник Александр Кулешов, представители ветеранов ВДВ и духовенства.

«Впереди почти 700 км. Такие мероприятия воспитывают и закаляют, вызывают чувство гордости за наши Вооружённые силы», – отметил Александр Сурин, обращаясь к десантникам.

«Лыжный пробег» продлится с 6 по 14 февраля, общая дистанция – 699 км. Участниками перехода стали 50 человек, 30 из них – лыжная команда. Каждый день курсантам предстоит проходить на лыжах как минимум 30 км.

Маршрут проходит через Михайлов, Скопин, Ряжск, Шацк, Сасово, Касимов и Шилово. Во всех муниципалитетах десантники проведут уроки мужества, показательные выступления по рукопашному бою, а также расскажут об училище в рамках акции «Есть такая профессия – Родине служить».

14 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» планируются торжественное завершение лыжного перехода и встреча его участников.