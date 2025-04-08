Курсанты из Рязани приняли участие во Всероссийском Гагаринском балу

В Москве в Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе состоялся Всероссийский «Гагаринский бал», приуроченный ко Дню космонавтики и 60-летию первого выхода человека в открытый космос. Рязанскую область представили курсанты Сасовского лётного училища.

На балу приняли участие более 300 представителей из разных регионов России. Почетными гостями стали: летчик-космонавт РФ, Герой России Сергей Авдеев, председатель отделения Союза женщин России в Звездном городке Светлана Овчинина и главный хранитель Мемориального дома-музея «Усадьба Н.Е. Жуковского в Орехово» Елена Ширканова.

Кульминацией мероприятия стала танцевальная программа. Дамы и кавалеры кружились в танце под сопровождение оркестра Центральной войсковой комендатуры Росгвардии.