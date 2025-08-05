Курсанты рязанского отделения ДОСААФ проходят военную подготовку на полигоне силового ведомства

Курсанты рязанского отделения ДОСААФ, обучающиеся по ВУС, проходят военную подготовку под руководством опытных инструкторов в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из силовых ведомств. Занятия проводятся на высоком организационном уровне.

«Побеседовал с курсантами, обучающимися по ВУС, обсудили проводимую подготовку, на что обратить внимание. Уверен, полученные знания пригодятся в будущем служении Отечеству», – отметил Анатолий Бороненков, руководитель регионального отделения ДОСААФ России.

Подобные занятия проводятся впервые в рамках подготовки курсантов по ВУС.