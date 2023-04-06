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Четверг, 6 апреля, 2023
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Курсант МЧС рассказал, как убивал 16-летнюю девочку в Железногорске

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Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Железногорске рассказал подробности случившегося, сообщило издание NGS24.RU.

По версии следствия, в ночь на 31 июля курсант академии МЧС Евгений Анисифоров выпил и пошел гулять вдоль берега водохранилища возле Парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Там он увидел незнакомую девушку.

Злоумышленник несколько раз ударил жертву кулаком и камнем по голове. После этого он оттащил ее в кусты, где изнасиловал.

«Подозреваемый прикрыл девушку ее одеждой, засыпал землей и скрылся с места преступления», – отметили следователи со ссылкой на слова задержанного.

В СК пояснили, что после ударов по голове девушка еще была жива. Ее тело нашли лишь 2 августа. Возбуждено дело по нескольким уголовным статьям. Теперь парню грозит пожизненное заключение.

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