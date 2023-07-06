На главнуюНовости мира 06.07.2023 07:44 Курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей 7info Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay Курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей, такая стоимость европейской валюты зарегистрирована впервые с марта 2022 года. Доллар подорожал до 92 рублей. Новости партнёров Читайте также В Скопине во время земляных работ нашли старинное захоронение Основатель арт-клуба «Планетарий» погиб при падении из окна психбольницы — СМИ Жулин рассказал о роковом уколе, изменившем жизнь Романа Костомарова Евгения Рубцова избрана секретарём отделения «Единой России» Сасовского муниципального округа Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики С 14 июля на участке улицы Полонского в Рязани запретят парковку В Рязани продолжается реконструкция Детской школы искусств № 5 Ремонт манежа «Юность» в Рязани идёт по графику — мэрия Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Скопине во время земляных работ нашли старинное захоронение Находку рабочие сделали по адресу: Красная площадь, 11. До 30-х годов прошлого века в этом месте находилась церковь Параскевы Пятницы. Основатель арт-клуба «Планетарий» погиб при падении из окна психбольницы — СМИ Бычкову было 70 лет. Прощание состоится в пятницу, 7 июля в Скорбященском храме Рязани в 13.00. Жулин рассказал о роковом уколе, изменившем жизнь Романа Костомарова По словам Жулина, медики оценивали шанс на выживание Костомарова в 2%. Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка Удивительная история спасения произошла днём в центре Рязани. Евгения Рубцова избрана секретарём отделения «Единой России» Сасовского муниципального округа Участники заседания выбирали руководителя из двух кандидатур, Рубцова набрала большинство голосов. Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики Министр осмотрел объекты благоустройства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды С 14 июля на участке улицы Полонского в Рязани запретят парковку Изменения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, упорядочения парковки. В Рязани продолжается реконструкция Детской школы искусств № 5 С руководством школы и подрядчиком на месте проведения работ встретилась заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. Ремонт манежа «Юность» в Рязани идёт по графику — мэрия По заключенному муниципальному контракту подрядчик обязан выполнить демонтаж покрытия, вывоз мусора, частичный ремонт основания, нанести специальное резиновое покрытие высокого класса. В Канищеве «Фольксваген Тигуан» сбил 48-летнего рязанца Пешеход получил травмы, пострадавшему потребовалась помощь врачей. Астролог назвала политика, который посадит Россию и Украину за стол переговоров Пытаться посадить Украину и Россию за стол переговоров попытается Запад, но у него ничего не выйдет. Два человека пострадали в ДТП с автобусами на Московском шоссе Рязани Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.