Отвечать за сферу туризма в рязанском правительстве будет Никита Кузьмин

Заместителем министра экономического развития Рязанской области, который будет курировать сферу туризма, назначен Никита Кузьмин. Об этом в своём telegram-калане сообщил заместитель председателя регионального правительства Артём Никитин.
Кузьмин будет отвечать не только за региональный туризм, но и за реализацию туристических инвестпроектов и продвижение бренда Рязанской области.
Назначение Никиты Кузьмина на должность заместителя министра Артём Никитин назвал очень важным. По его словам, туристическая отрасль очень креативная, и команда Кузьмина соответствует этому критерию.
Напомним, направление туризма вывели из ведения регионального Минкульта. Теперь за него отвечает региональный Минэк.