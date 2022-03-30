Отвечать за сферу туризма в рязанском правительстве будет Никита Кузьмин

Заместителем министра экономического развития Рязанской области, который будет курировать сферу туризма, назначен Никита Кузьмин. Об этом в своём telegram-калане сообщил заместитель председателя регионального правительства Артём Никитин.

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Кузьмин будет отвечать не только за региональный туризм, но и за реализацию туристических инвестпроектов и продвижение бренда Рязанской области.

Назначение Никиты Кузьмина на должность заместителя министра Артём Никитин назвал очень важным. По его словам, туристическая отрасль очень креативная, и команда Кузьмина соответствует этому критерию.

— Я уверен, что результаты их совместной работы уже совсем скоро будут видны всем и, безусловно, внесут свой вклад в повышение интереса со стороны туристов к нашему региону, и в целом в формирование достойного имиджа Рязанской области, — добавил он.

Напомним, направление туризма вывели из ведения регионального Минкульта. Теперь за него отвечает региональный Минэк.