Купить или продать авто теперь можно онлайн

Купить или продать авто теперь можно полностью онлайн.

Электронный сервис купли-продажи автомобиля запустили Минцифы совместно с МВД. Договор на Госуслугах можно заключить полностью в электронном виде. Документ будет иметь такую же юридическую значимость, как бумажный договор. О нововведении рассказали в пресс-службе Минцифры.

Новый сервис экономит время и силы россиян. Вся информация об участниках сделки уже предзаполнена. Типовой договор купли-продажи уже встроен в сервис. Для оформления сделки не требуется встреча покупателя с продавцом, а подписание договора занимает в пределах десяти минут.

В процессе сделки идёт автоматическая проверка наличия ограничений на транспортном средстве, а также не находится ли оно в залоге или розыске. Покупатель своевременно увидит эту информацию.

Чтобы воспользоваться сервисом, участники сделки должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. У обеих сторон на телефонах должно быть установлено приложение «Госключ».

Для регистрации автомобиля обязательно наличие полиса ОСАГО на имя нового владельца и действующей диагностической карты для машин старше 4 лет.