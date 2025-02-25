Купить дом на маткапитал рязанцы смогут только после оценки его состояния

С 2025 года рязанские семьи смогут приобрести дом (или его часть) на средства материнского капитала только при наличии заключения о его пригодности для проживания. Комиссия должна подтвердить, что жилье соответствует установленным нормам и требованиям.

Как получить заключение?

Документ выдает администрация города, района или сельского поселения. Срок оформления — 30 календарных дней с момента подачи заявления. Оценку и обследование жилья проводит межведомственная комиссия на безвозмездной основе.

Реклама

После получения заключения владелец сертификата обращается в Отделение Социального фонда России (СФР) по Рязанской области и подает заявление о распоряжении средствами.

Новый порядок направлен на предотвращение использования господдержки для покупки жилья, непригодного для проживания.

Приобретение недвижимости остается самым популярным направлением использования материнского капитала среди рязанских семей. В 2024 году 3 980 семей направили средства на улучшение жилищных условий. Общая сумма выплат составила 2,6 миллиарда рублей.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01.

График работы региональной линии:

Понедельник — четверг: 9:00 — 18:00

Пятница: 9:00 — 16:45.