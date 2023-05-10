Среда, 10 мая, 2023

Купальный сезон в Рязани откроют 1 июня

7info

Старт купального сезона в Рязани намечен на 1 июня. Об этом было заявлено во время еженедельного рабочего совещания, которое провела глава городской администрации Елена Сорокина.

Мэр поручила заранее установить соответствующие таблички в местах, где купание запрещено, чтобы исключить случаи травматизма и гибели людей на водоёмах.

Во время совещания также говорили об обработке города от клещей, ежедневной уборке территорий. В ближайшие дни к работам по окосу во всех районах подключат подрядчиков.

Сорокина поручила привести в порядок после праздников все локации.

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