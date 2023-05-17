Среда, 17 мая, 2023
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Купающийся лось попал в фотоловушку в Окском заповеднике

Татьяна Проводина
Скриншот из видео в группе Кабаны и другие звери ВКонтакте

Окский государственный заповедник делится кадрами с фотоловушки, на которых лось спасается от насекомых в воде. Видео публикует группа Кабаны и другие звери ВКонтакте.

«Вода для лося, можно сказать, родная стихия. Чаще всего во время половодья на разливе мы видели именно лосей. Они ходили по затопленным ивнякам, а где не могли пройти — плыли. И вот река возвращается в свои берега, открывается суша. Тут бы обрадоваться, просушить шерсть на какой-нибудь горочке. Но нет. С тёплыми днями появились полчища комаров и мошек — и снова загнали лосей в воду», – говорится в посте.

На кадрах видно, что лось бродит в воде и трясёт ушами. Насекомые будут докучать сохатым до середины лета.

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