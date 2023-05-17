Купающийся лось попал в фотоловушку в Окском заповеднике

Депутата Смоленского городского совета Владимира Бурдули, находящегося в СИЗО, перевели в карцер, пишет Readovka67 со ссылкой на источник.
Собеседник портала уточнил, что парламентарий, находясь под стражей, продолжал управлять бизнесом при помощи телефона.
Утверждается, что за последние два месяца фирма «Фармгрупп», учредителем которой является Бурдули, заключила 15 контрактов на общую...
В распоряжении телеграм-канала МК появилось видео с участием основателя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина.
Ролик был записан во время обстрела в Артемовске.
«Нормально», – произнес бизнесмен с усмешкой в момент разрыва снаряда.
Один из бойцов ответил ему, что боеприпас прилетел в дом.
Жители Калужской области сообщили, что услышали шум в небе над регионом, передает телеканал Kaluga24.
На звуки, похожие на взрывы, указали в Калуге, Обнинске, Бабынинском и Малоярославецком районах.
Региональные власти пока не комментировали ситуацию.
Похожий шум было слышно в небе над Калужской области в минувшую субботу. Тогда причиной случившегося назвали преодоление...
Бывший советник главы ДНР, военный эксперт Александр Казаков оценил в эфире «Царьграда», решится ли Украина наступать на Белгород.
По его мнению, ВСУ не пойдут на такие действия, поскольку российские военные сразу наносят удар по скоплению техники, боеприпасов и личного состава противника.
«Тем самым мы не даем ВСУ возможности сконцентрироваться,...