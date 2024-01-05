Кум Ванги Косторной расшифровал её пугающее предсказание на 2024 год

Предсказания легендарной Ванги продолжают определять нашу жизнь. Очередные страшные ведения болгарской провидицы, которые во многом характеризуют наступивший 2024 год и последующие годы, расшифровал её кум Сергей Косторной. С громкими заявлениями он выступил на программе «Сегодня вечером».

Издание StarHit цитирует Косторного, который в своих словах ориентируется на предсказания Ванги:

— Мир катится в тартарары. Рушатся старые устои. Началось это в 2020 году. И Ванга предсказывала, что так оно и будет. От 2020 до 2030 года — период нестабильности, качелей. 2024 год — начинает новый цикл, год темного лося, — рассказал Сергей.

По его словам, в новом 2024 году важно тщательно следить за своим здоровьем. Всё дело в том, что на мир обрушится новая «болячка». Придёт она с Востока, и это будет грибок. Но, по словам Косторного, Россия не сильно пострадает от нового заболевания. С этой проблемой наша страна сможет справиться.

Ранее было обнародовано пророчество Ванги о том, что специальную военную операцию на Украине остановит некий «восьмой».

Ясновидящая уверяла: противостояние стран продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому».

Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.

В свою очередь пользователи сети решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. При этом мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.