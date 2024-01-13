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Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»

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12 января на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоялся День Рязанской области. Регион представил стране свои достижения — экономические и культурные. Не обошлось без ярких сюрпризов для гостей. Одним из них стал показал символ-оперы Вячеслава Лопухова «Александр Невский»

В павильоне №84 «Дом культуры» вместе с Камерным оркестром под управлением Сергея Проскурина историю о великом русском полководце представили артисты Рязанского музыкального театра. Эта символ-опера не только о героическом сыне русской земли. Ещё она — о мужестве и единении нашего народа в трудные времена. Происходящее на сцене никого не оставило равнодушным. Зрители стоя аплодировали славным страницам отечественной истории и мастерству артистов и музыкантов.

Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»
Кульминацией Дня Рязанской области на ВДНХ стал показ символ-оперы «Александр Невский»

Фотографии Сергея Савельева

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