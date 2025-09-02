Вторник, 2 сентября, 2025
«Кукурузную луну» смогут наблюдать рязанцы в начале сентября

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com. Создано с помощью ИИ.

Рязанцы смогут наблюдать «Кукурузную луну» 7 сентября 2025 года в 21:09. По словам экспертов, полнолуние будет особенно зрелищным: произойдет полное затмение, а Луна приобретет алый цвет. Подробности сообщили РИА Новости.

Название «Кукурузная Луна» полнолуние получило от жителей Америки, для которых являлось знаком, что пора собирать урожай. У других племен были другие варианты названия: “Луна Создателя Кукурузы”, «Луна, когда все созревает и кукуруза собирается» и т.д.

Наблюдать полнолуние можно будет в период с 6 по 8 сентября. Явление совпадает с полным лунным затмением — второй Кровавой Луной, которое также произойдет 7 сентября. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Небесное явление смогут наблюдать большинство жителей России и СНГ, а также в Австралии, Антарктиде, Азии, Океании, Африке и Европе.

Отмечается, что изменение цвета и яркости Луны будут видны невооруженным глазом, но для того, чтобы в полной степени оценить всю красоту происходящего, лучше использовать бинокль или телескоп.

По прогнозу астрологов, в следующий раз подобное лунное затмение случится 31 декабря 2028 года.

