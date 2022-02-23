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Среда, 23 февраля, 2022

Кукарекавшего «полицейского» оштрафовали девять раз в Белгородской области

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Кукарекавшего «полицейского» оштрафовали девять раз в Белгородской области

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Пользователь TikTok Руслан Сулейманов получил штраф за использование в видео формы сотрудника ДПС, пишет Бел.Ру.

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Сообщается, что житель поселка Разумное под Белгородом пытался заработать, снимая ролики за донаты. При этом для удовлетворения требований пользователей мужчина в форме стража порядка изображал петуха и кукарекал.

После задержания он извинился перед полицией и признался, что купил форму в военторге.

По данным издания Fonar.TV, на мужчину завели сразу девять дел за незаконное использование полицейской одежды. За каждый его оштрафовали на тысячу рублей

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